Det blir innført rødt nivå på videregående skoler i Bergensområdet. Dermed kan elever måtte belage seg på hjemmeskole, skriver Bergens Tidende.

– Vi vil innføre rødt nivå på videregående skoler i Bergen og omegn så raskt vi klarer. Målsettingen er fra mandag, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, til avisa.

Lyngedal sier det foreløpig er uklart hvilke skoler det vil gjelde, men at det vil komme konkret informasjon fredag.

Tiltaket er i tråd med regjeringens anbefalinger fra torsdag om at videregående skoler i områder med høy risiko for smitte skal gå over til rødt nivå.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver på Facebook at også ungdomsskoler må være forberedt på at tiltaksnivået kan bli endret til rødt.

