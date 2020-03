Rødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene

Rødt og MDG reagerer på at blir holdt utenfor mens de andre partiene på Stortinget forhandler om milliarder til økonomiske krisepakker.

Det skjedde forrige helg, og mandag ettermiddag skjedde det igjen, på et møte avtalt søndag ettermiddag da en utvidet finanskomité var samlet. Søndag deltok alle partiene, inkludert Rødt-leder Bjørnar Moxnes og MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm, som begge trodde de også skulle få delta på mandag, da dette møtet ble avtalt.

– Mandag kveld fikk vi beskjed om at de andre partiene først skulle bli enige, og så skulle de orientere oss om hva de ble enige om, sier Bastholm Klassekampen.

Verken Rødt eller MDG har fått noen formell begrunnelse for hvorfor de ikke får være med. Aps Hadia Tajik sier tidspresset gjorde det nødvendig å velge bort forhandlingsparter. SVs Kari Elisabeth Kaski sier imidlertid at de opplever at de andre partiene er kategorisk imot å ha med Rødt og MDG.

Finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i Frp sier de har forhandlet med «de partiene vi mener det er størst grunnlag for å diskutere med».

