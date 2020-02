Rødt stormflovarsel langs store deler av kysten mandag

Det er utstedt rødt farevarsel for flom for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder mandag, i forbindelse med ekstremværet Elsa.

Det ventes ekstremt høy vannstand langs kysten, og det er også utstedt gult farevarsel i Trøndelag. I Agder ventes det å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal er det ventet 80 til 100 centimeter over normalen. Vannstanden er ventet å være høyest mandag kveld. – Vi kan komme opp i verdier sør for Stad vi sjelden har sett – opp mot én meter mer enn det som er angitt i tidevannstabellen, sa Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt til Aftenposten søndag. – Konsekvensen kan bli at bygninger ved kyststripen kan få vanninntrengning og skader. I Bergen har brannvesenet begynt arbeidet for å begrense skadene. – Vi har litt tid, men det er begrenset hvor mye vi kan stoppe. Det er tross alt havet som kommer inn her, men vi gjør alt vi kan for å beskytte og redde verdier, sier innsatsleder Jan Aase til NRK. Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island. (©NTB)