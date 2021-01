Rødt vil ha samarbeidsavtale ved regjeringsskifte

Partiet Rødt ønsker å ha en forpliktende samarbeidsavtale dersom det blir et regjeringsskifte ved valget til høsten.

– Vi skal ikke være en dørmatte, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK.

«Vår vurdering er at det mest effektive for å sikre en ny politisk retning vil være en avtale med en ny regjering, gitt at avtalen er god nok», heter det i et dokument som legges fram onsdag kveld.

– Valget må bli et politisk retningsskifte. Derfor åpner vi for et reelt samarbeid med ny regjeringen for å stenge døra for høyresiden, sier Rødt-lederen.

«Derfor sier vi nå til de andre partiene at det bare er å innstille seg på å sette seg ned ved forhandlingsbordet med Rødt etter valget, slik at vi sikrer et nødvendig politisk retningsskifte», står det videre i dokumentet.

Moxnes varsler flere krav til en samarbeidsavtale – krav han understreker at er reelle. Han trekker fram at forskjellene skal ned, at det skal bli profittfri velferd og at det skal bli slutt på det han kaller en handlingslammelse innen natur-, klima- og næringspolitikk.

Overfor NRK peker partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet at hennes parti og Rødt står langt fra hverandre.

– Vi samarbeider godt fra sak til sak i Stortinget i mange kommuner, men noe annet er å ha en formalisert samarbeidsavtale, sier hun.

Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum har takket nei til kanalens ønske om intervju om Rødts strategi.

