Rogaland bekymret for at sårbare videregåendeelever dropper ut

I en normal skolehverdag vil skolen kontakte elever som slutter å møte til time. Sosialrådgivere og oppfølgingstjeneste kobles inn i neste ledd. Også skolehelsetjenesten med mulighet for drop-in-timer for er et virkemiddel. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Skolevesenet i Rogaland er bekymret for at sårbare elever har vært vanskelige å kontakte under koronakrisen og at sikkerhetsapparatet rundt dem forsvant.

– Bekymringen vår er at sårbare elever dropper ut og ikke melder fra om det. Da er det umulig for oss å fange det opp mens det er hjemmeundervisning, sier fylkesdirektøren for opplæring i Rogaland fylkeskommune, Joar Loland, til Stavanger Aftenblad. Han deler bekymringen med rektorer ved videregående skoler i fylket, som frykter mest for elvene som allerede slet før en unormal skolehverdag. I en normal skolehverdag vil skolen kontakte elever som slutter å møte til time. Sosialrådgivere og oppfølgingstjeneste kobles inn i neste ledd. Også skolehelsetjenesten med mulighet for drop-in-timer er et virkemiddel. Da skolene stengte, forsvant apparatet med skolehelsetjeneste, rådgivere og psykologer som følger opp. Svarer ikke eleven eller foresatte på telefonen, er det ikke så mye skolen kan å gjøre nå. Det er ikke mange som har sendt inn melding om at de dropper ut av skolen – ennå. – Nedgangen i år er nok ikke reell, den er heller et tegn på at mange prosesser har stoppet opp på skolene i dagens situasjon, sier Loland. Flere skoler rapporterer at elever som tidligere har slitt, nå er vanskeligere både å motivere og å kontakte. (©NTB)

