Rogaland hadde orkan under ekstremværet Knud

Ekstremværet Knud var aller sterkest i Rogaland, der det var orkan på det verste. Også i Lindesnes var det kraftig vind, men kun orkan i de sterkeste kastene.

Den kraftigste vinden ble observert på målestasjonen på Eigerøya i Rogaland med en middelvind på 35,9 meter i sekundet og dermed orkan. Det kraftigste vindkastet ble målt til 43,1 sekundmeter, ifølge Meteorologisk institutt.

For at et uvær skal kunne kalles en orkan må vinden overstige 32,6 meter per sekund som et gjennomsnitt over 10 minutter.

Målestasjonen i Lindesnes målte vindkast på 42,5 meter per sekund, men middelvinden holdt seg innenfor nivået for sterk storm, og ble registrert til 32,5 meter per sekund.

Også på Torungen fyr i Aust-Agder ble det målt sterk storm, mens det var full storm på Gaustatoppen. Begge steder var det orkan i vindkastene.

Selv om farevarslene knyttet til stormen Knud er avsluttet, er det fortsatt gult farevarsel for høy vannstand fra svenskegrensa til Langesund, og for vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge.

Varselet for høy vannstand gjelder for fylkene Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud fram til lørdag kveld. Vannstanden er estimert til å være 70 til 90 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger.

