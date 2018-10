Rogaland KrF gjør ingen endringer – sender fortsatt 15 blå delegater

Tross krisemøte og krav om flere røde delegater, velger Rogaland KrF å holde på delegatsammensetningen som ble valgt under fylkesårsmøtet.

Det betyr at fylkeslaget fortsatt sender én rød delegat, tolv blå og tre som helst vil bli i opposisjon, men som sekundært vil stemme for å gå inn i statsminister Erna Solbergs (H) regjering.

Ingen av de 16 har bundet mandat, men ingen ga uttrykk for at de ville endre på sitt syn under telefonmøtet blant delegatene fra Rogaland KrF mandag kveld.

– Vi så at Knut Arild Hareide sa i dag at delegatene måtte stemme det de var valgt for å stemme, med bakgrunn i det årsmøtet har valgt, sier Mirjam Ydstebø, som selv deltok i krisemøtet, til NTB.

– Ingen ga uttrykk for å ha endret standpunkt, og ingen av delegatene har planer om å melde forfall til landsmøtet, understreker hun.



