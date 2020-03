Roligere i matbutikkene i dag

Norgesgruppen melder om fortsatt større pågang enn vanlig, men det er roligere tilstander fredag enn det var på torsdag i matbutikkene.

– Folk har tillit til at dagligvarebransjen i Norge fortsetter å fungere, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, Per Roskifte.

Han forteller at systemet deres jobber på spreng for å fylle opp hyllene etter torsdagen. Ikke alle deler av Norgesgruppen opplevde hamstring etter regjeringens kunngjøring av tiltak for å bekjempe koronaviruset. Kjedens storkiosker opplevde for eksempel mye lavere omsetning enn vanlig.

