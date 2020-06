Roligere natt for politiet i Oslo

Natt til søndag ble ikke like hektisk for politiet i Oslo som natt til lørdag.

Operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt sier politiet loggførte rundt 170 hendelser i Oslo, Asker og Bærum natt til lørdag. Men natt til søndag har det vært litt roligere.

– Det har vært flere folk på byen enn natten før, men patruljene melder om bedre stemning. Det er mulig det har vært et eldre publikum på byen i natt, sier Kråkenes til NTB søndag morgen.

Han legger til at det likevel har vært nok å gjøre. I løpet av natten har det vært minst seks slagsmål, flere av dem med mange deltakere. På Tjuvholmen ble en mann knivstukket, og på Oppsal ble to gutter observert idet de forsøkte å tenne på en bil ved 1.30-tiden. Et vitne fikk slukket branntilløpet.

Denne helgen er den første der utestedene i Oslo har fått ha normale åpningstider siden 12. mars.

(©NTB)