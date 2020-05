Romfartsekspert Erik Tandberg er død, 87 år gammel. Tandberg kommenterte månelandingen med Apollo 11 i 1969 på NRK.

Det er Tandbergs familie som opplyser til NRK søndag ettermiddag at 87-åringen har gått bort.

«Pappa gikk bort i går kveld etter et kort sykeleie. Det var fredelig og vakkert, og familien og venner er i sorg,» skriver hans datter i en SMS til kanalen.

20. juli 1969 var det sivilingeniør Erik Tandberg og NRK-journalist Jan P. Jansen som dekket NRKs sending om månelandingen. Jansen reiste til USA for å rapportere derfra, mens Tandberg var i Oslo da Neil Armstrong proklamerte «one small step for man …» på månen.

De to jobbet i lang tid med dekningen, og da dagen kom, følte Tandberg at han var godt forberedt til å lose det norske folk gjennom den spektakulære hendelsen.

Samlet hele folket

– Jeg tror det gikk sånn brukbart i hvert fall, sa han beskjedent til NTB i forbindelse med at det var 50 år siden månelandingen i fjor sommer.

Sammen med NRK-journalisten samlet Tandberg «hele folket» foran TV-skjermen gjennom hele 1960- og 70-tallet, den kalde krigens to tiår som var preget av det dramatiske kappløpet mot månen.

Etter oppskytingen av Sputnik i 1957 ledet russerne an – helt til John F. Kennedys ord like etter presidentinnsettelsen ble en realitet – en amerikaner reiste til månen og trygt tilbake til jorden før tiårets utgang.

Romfartsekspert

Tandberg ble født i Oslo 19. oktober 1932. Han tok realartium ved Fagerborg gymnas i 1951 og studentfagkurset ved Oslo handelsgym året etter.

Det var forventet at han skulle gå i farens fotspor og bli forretningsmann, men han lot ikke sjansen gå fra seg da Luftforsvaret søkte etter mannskap i 1952. Helt fra guttedagene hadde han stor interesse for fly. Han ble sendt til USA, hvor han fikk utdannelse som flymekaniker og jetmotormekaniker.

Etter førstegangstjeneste dro han tilbake til USA og tok i 1957 – samme år som sovjettriumfen Sputnik – den første av flere vitenskapelige grader ved amerikanske universiteter, alt knyttet til luftfart og romforskning.

–Jeg har alltid drømt om å komme ut i rommet, men nå er det nok dessverre for sent, sa Erik Tandberg til NTB under en mottakelse i den amerikanske ambassadørresidensen da Buzz Aldrin besøkte Norge 18. november 2007.