Ropstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter

Koronakrisen vil gi lavere gaveinntekter for kirker og kristne organisasjoner. Men det er neppe aktuelt for regjeringen å kompensere tapet.

Når gudstjenester avlyses, blir også en viktig arena for pengeinnsamling borte. Det merkes godt i de kristne organisasjonene, skriver Vårt Land.

Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd (NKR) frykter at kirker og misjonsorganisasjoner må si opp ansatte. Nå mener han at regjeringen bør vurdere å hjelpe organisasjoner som sliter med tap av gaveinntekter.

– Muligheten for å dekke tap av frivillige gaver er noe regjeringen bør se på, sier generalsekretæren i Norges Kristne Råd.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han er godt kjent med at kristne kirker og organisasjoner er bekymret for reduserte inntekter, men sier at staten ikke kan dekke alle de økonomiske tapene, og at man er avhengig av at samfunnet bidrar.

– Det er ikke sannsynlig at staten vil kompensere for tap av frivillige gaver, sier Ropstad.

