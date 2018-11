KrF krever at det utformes en helt ny plattform om de skal gå inn i regjering. Kjell Ingolf Ropstad skal lede partiets forhandlingsdelegasjon.

Med seg får han 1. nestleder Olaug Bollestad, Oslo-politiker Erik Lunde og politisk rådgiver på Stortinget, Jorunn Hallaråker. Sonderingene starter allerede neste uke.

– Det vil være naturlig med en helt ny regjeringsplattform. Vi går nå fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering om vi lykkes med dette. Det vil skape en helt ny dynamikk for regjeringen og det politiske Norge, sier partileder Knut Arild Hareide.

KrF-lederen har varslet at han vil gå av når landsstyret eventuelt sier ja til den nye regjeringsplattformen. Han sier KrF gjerne vil komme hurtig i gang, men forstår at regjeringspartiene må få områ seg.

Ikke for enhver pris

Ropstad understreker at KrF ikke går i regjering for enhver pris og viser til at det er stor uenighet om retningsvalget i partiet.

– Vi kommer til å være kravstore når vi går i forhandlinger. KrF må se tydelige endringer i klimapolitikk, fattigdomsbekjempemelse og integrering, sier han.

Men også abortloven, som statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å forhandle om, ligger på bordet.

– Kampen mot sorteringssamfunnet er en veldig viktig sak, sier Ropstad, som likevel avviser at partiet stiller noe ultimatum.

Ikke gi ved dørene

– Vi kommer ikke til å gi ved dørene, understreker Bollestad, og sier helheten vil avgjøre.

KrF-ledelsen ville ikke svare på hvor mange statsråder de må ha i den nye regjeringen. Hareide sier at det er Solberg som må ta initiativ til samtalene.

Ropstad understreker at forhandlingene om statsbudsjettet må komme raskt i gang, samtidig som KrF og de borgerlig forsøker å få på plass en regjeringsplattform. Hareide vil ikke delta i forhandlingene med de borgerlige, men Ropstad mener den avtroppende partilederen kan spille en viktig rolle som rådgiver på bakrommet.

(©NTB)

Mest sett siste uken