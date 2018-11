Ropstad trakk fram KrFs seire i sin tale

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad la full tyngde i kampen mot abort og sorteringssamfunnet i sin tale til landsmøtet.

– Vi har aldri samarbeidet med Ap i regjering, og det er ikke uten grunn. For fem år siden kastet vi en regjering med Ap i spissen. Skal vi nå etter fem år med betydelig gjennomslag gjeninnsette en ny Ap-dominert regjering. Hvorfor skal vi frivillig gi SV den vippemakten vi har i dag, det vil jo trekke politikken mot ytterste venstre. Hvis vi går inn i Solberg-regjeringen vil vi trekke politikken mot sentrum.

Han erkjente videre at det er betydelig avstand til Frp.

– Men jeg mister ikke nattesøvnen av dagens Frp-statsråder. Jeg er uenig i mange av Frps standpunkter, men jeg har ingen berøringsangst. Jeg er klar for å ta reale politiske oppgjør med Frp, og det tror jeg KrF også er, sa KrF-nestlederen.

Til slutt i talen trakk Ropstad fram det han mener er det viktigste for KrF, kampen mot sorteringssamfunnet.

– Hvem her tror at det er mulig å få flertall sammen med SV for å endre abortloven? spurte Ropstad og fortsatte: Vi vet at det ikke går.

– Vi har en god forhandlingsposisjon om vi går til Erna Solberg. Hvis vi går inn i Solberg-regjeringen vil vi trekke politikken mot sentrum, sa han.

