Ropstad tror ikke Listhaug-bok påvirker veivalget

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad får hard medfart i Frp-nestleder Sylvi Listhaugs bok, men tror ikke boka vil påvirke debatten før veivalget 2. november.

– Jeg tror ikke det er dette folk reagerer mest på. Man vil heller se på de gjennomslagene vi har fått i samarbeid med Fremskrittspartiet, sier Ropstad til NTB.

I Listhaugs bok «Der andre tier» anklager hun KrF for ikke å slå ring om den norske og kristne kulturarven.

Ropstad verst

– Det verste av alt var da Ropstad gikk ut i valgkampen i 2017 og sa at 10-15.000 nye muslimer inn i landet var helt uproblematisk, siden det er sekulære nordmenn som truer de kristne verdiene. Det er en absurd logikk, skriver Listhaug.

Ropstad kjemper for at KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november stemmer for å søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre – mot partileder Knut Arild Hareide som vil forsøke med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og parlamentarisk nestleder Fredrik Grøvan som vil fortsette i opposisjon på borgerlig side.

Velkjent kritikk

Tross kritikken, mener Ropstad at Listhaugs bok ikke vil påvirke fylkesårsmøtene som de neste dagene stemmer fram delegater til veivalg-landsmøtet:

– Kritikken mot KrF i innvandringspolitikk er kjent, og uenigheten har vært der. Likevel har KrF i samarbeid med Frp økt antall kvoteflyktninger betydelig, og vi sikret amnesti for asylbarna. Så jeg tror folk ser at politikken har gått i KrFs retning. Uenighetene vil være der også framover, men vi finner løsninger i dialog.

– Og de retoriske angrepene og at dere ikke slår ring om kristen kulturarv?

– Vi er selvfølgelig opptatt av de kristne verdiene. Det finnes ikke bedre verdier å bygge et mangfoldig samfunn på enn den kristne kulturarven. Det er de sekulære kreftene som er den største trusselen, mener Ropstad.

