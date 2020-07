Røste: – Vi har mistet en hedersmann

Den tidligere alpinisten Finn Christian Jagge ble bisatt fra Nordstrand kirke. Han døde 8. juli, 54 år gammel.

Jagge døde i kona Trine-Lises armer på Ullevaal universitetssykehus etter akutt sykdom.

Sangeren Trine Rein var solist og innledet seremonien med Meat Loafs «I'd Do Anything for Love».

150 inviterte hadde fått plass i kirken. Ved siden av familien var også idrettsvenner opp igjennom karrieren til stede.

Presten Kåre Skråmestø forrettet under bisettelsen og fortalte litt om hans sykdom og død den 8. juli.

– Det var ski in, ski out for Finn Christian i Kirkerudbakken i oppveksten, sa presten blant annet.

Første minnetale ved skipresident Erik Røste.

– Kjære Trine Lise, Otilie og Finkus, øvrige familie og venner. Vi har mistet en av våre beste. Det er med stort vemod jeg står her. En stor idrettsmann og hedersmann har gått bort. Finken viste tidlig et stort talent. Han kom inn i alpinlandslaget i 1984 og deltok i sitt første VM i 1989.

– Vinter-OL i Calgary vil vi helst glemme, men så snudde det i 1992. Finn Chr. Jagge vinner OL, en prestasjon ingen kunne fatte. Aldri før hadde en nordmann gått til topps i slalåm. Ved siden av sto Alberto Tomba henvist til annenplassen av den 25 år gamle lysluggen fra Norge, sa blant annet skipresidenten.

Finken var the Attacking Viking

– Finken satte standarden på trening. Lagkameraten Harald Chr. Strand Nilsen sa som viser på Toten. «Han var Finken og ga seg ikke på tørre møkka» Han var en steyer og ga aldri opp. Han satte standarden for «the Attacking Vikings». Finken var «the Attacking Viking», sa Røste.

– I 1991 vant han sin første verdenscupseier i Madonna di Campiglio på Tombas hjemmebane. Under OL i Albertville ledet Finken med 1,58 sekunder på Tomba. Det var knapt noen som skjønte at det var mulig. Han avsluttet karrieren med å vinne på nytt i Madonna i 1999.

Hedersmann

– I 15 viktige år var Finkens treningskultur og hans gode humør en del hverdagen. Finn Christian var en hedersmann. Han etterlater seg et stort tomrom. Norge har mistet en legende, men arven etter ham lever videre. Jeg lyser fred over Finn Chr. Jagges minne, sa Røste.

Så var en minnetale Til pappa fra datteren Otilie som ikke ble overført av private årsaker.

Tre venner av Finken leste så det som sto på kransene som lå på og ved båren utover kirkegulvet.

Rein fortsatte med «For Crying Out Loud» også det en låt med Meat Loaf.

Trine Rein avsluttet bisettelsen med glamrockgruppen Twisted Sisters «We're Not Gonna Take It».

Helt til slutt ble kisten båret ut av kirken til den ventende bilen av representanter fra den nærmeste familie.

(©NTB)