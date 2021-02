Sveinung Rotevatn vant kampvoteringen om førsteplassen i Hordaland Venstre mot Terje Breivik.

Rotevatn vant avstemmingen med 41 mot 38 stemmer. Han er nestleder i Venstre og klima- og miljøminister.

Kampvoteringen startet klokken 12 etter en kort debatt på det digitale nominasjonsmøtet lørdag.

Nominasjonskomiteen i Hordaland Venstre har vært splittet i saken. Fire ville ha Rotevatn på topp, mens tre ville ha partiveteranen Terje Breivik, som er parlamentarisk leder for Venstre i Stortinget.

Breivik gratulerer motkandidat Rotevatn etter tapet.

– Jeg ønsker ham lykke til. Jeg tror det blir veldig bra, sier Breivik til NRK etter at resultatet ble klart.

Breivik har hatt topplassen for Hordaland fram til nå og har sagt at et tap på nominasjonsmøtet betyr at han er ute av rikspolitikken.

