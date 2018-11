Rovdyrshow fra viltkamera i Østerdalen

Et viltkamera i Østerdalen sør for Rena har tatt opp flere unike videokutt. På rekke og rad passerer både bjørn, ulv, gaupe, jerv og elg foran linsa. Redigerer: Norsk institutt for naturforskning - NINA

Kameraet er plassert ut av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er en del av instituttets viltforskning. Totalt er det plassert ut kameraer nesten 400 steder i skog og mark over hele landet helt opp til Troms, med hovedkonsentrasjon i indre strøk på Østlandet.

Viltkameraene brukes både til å registrere familiegrupper av gaupe og til å skille enkeltindivider fra hverandre ved hjelp av flekkemønsteret i pelsen. Også andre viltarter kan studeres, slik som man ser i filmkuttet som NINA har lagt ut på sosiale medier. Der kan man se alle de fire store rovdyrartene i Norge passere forbi. På et av kuttene ser man også en ulv med byttet i kjeften.

Kameraet er plassert i Østerdalen sør for Rena i Hedmark.

