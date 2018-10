Rulleskiløpere påkjørt av ruset mann - nå er han dømt til fengsel

En 37 år gammel mann er av Aust-Agder tingrett dømt til fem måneders fengsel etter å ha kjørt på tre rulleskiløpere i Vegårshei i ruspåvirket tilstand.

Mannen er også fradømt førerretten på livstid, skriver Fædrelandsvennen.

Det var 26. september i fjor tre rulleskiløpere ble påkjørt under en treningstur langs riksvei 414 i Vegårshei i Aust-Agder. Mannen som kjørte bilen stakk fra stedet, men ble pågrepet dagen etter.

Påtalemyndigheten mente 37-åringen kjørte på to av rulleskiløperne med vilje, og mannen var tiltalt for to tilfeller av grov kroppsskade da han møtte i Aust-Agder tingrett.

I retten forklarte han ifølge avisa at han hadde sovet lite i dagene før hendelsen. Han erkjente straffskyld for kjøring i ruspåvirket tilstand, besittelse av tre gram hasj og flere brudd på veitrafikkloven.

Etter bevisførselen valgte påtalemyndigheten å frafalle tiltalepunktene om grov kroppsskade.

I straffutmålingen vektla retten mannens tilståelse, den lange saksbehandlingstiden og belastningen han ble påført ved at han «på uriktig grunnlag ble anklaget av påtalemyndigheten for å ha kjørt på de fornærmede forsettlig» i formildende retning.

I skjerpende retning trakk det at mannen var domfelt fire ganger tidligere for kjøring i ruspåvirket tilstand, og at mannen ikke hadde gyldig førerkort da påkjørslene fant sted.

(©NTB)

Mest sett siste uken