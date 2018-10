Rumensk sjubarnsmor siktet for menneskehandel

En sjubarnsmor fra Romania er siktet for å ha utnyttet eller lurt en 16 år gammel jente til å drive tigging i Trøndelag. Torsdag ble kvinnen varetektsfengslet.

Kvinnen ble pågrepet tirsdag denne uka etter at hun kom til politihuset i Trondheim med en fullmakt som viste at det var hun som skulle ta med seg tenåringsjenta til Norge. Tenåringsjenta, som har en familiær relasjon til siktede, ble pågrepet tidligere på dagen da hun tigget utenfor Melhustorget kjøpesenter på Melhus, skriver Adresseavisen.

Kvinnen er siktet for menneskehandel og ble torsdag fengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Hun er underlagt fullstendig isolasjon i den første uka. Retten tok hensyn til at den siktede kvinnen i hjemlandet har sju barn som nå tas hånd om av hennes svigermor.

I fengslingskjennelsen skriver Sør-Trøndelag tingrett at det er skjellig grunn til å mistenke at kvinnen i det minste har medvirket til menneskehandel gjennom å utnytte eller forlede 16-åringen til tigging.

– Slik menneskehandel er alvorlig. Dette er barn berøvet sin barndom, kynisk brukt i en voksenverden til å tjene penger. Vi skal etter barnekonvensjonen handle til barnets beste. Utnytting til tigging er ikke til barnets beste og er menneskehandel i lovens forstand, sier politiadvokat Bente Bøklepp.

Kvinnen nekter straffskyld for menneskehandel, opplyser hennes forsvarer, advokat Frode Wisth.

Før torsdagens fengslingsmøte ble det gjennomført et rettslig avhør av 16-åringen. Jenta er tatt om av barnevernet.

