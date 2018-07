Brannvesenet er i ferd med å få kontroll over skogbrannen i Gjerstad i Aust-Agder tirsdag ettermiddag. Rundt 100 mål skog er svidd av.

Brannen strakk seg fra Gjerstad og over fylkesgrensen til Telemark og Nissedal. Området ligger i Solhomfjell naturreservat, sier operatør Kristoffer Thomassen hos 110 Agder til Fædrelandsvennen.

Brannen ble meldt om klokka 14, og 20 brannfolk fra Gjerstad og Vegårshei brannstasjon rykket ut til området sammen med brannmannskaper fra Treungen.

To helikoptre ble satt inn i slokkearbeidet. Rundt klokka 17.45 meldte brannvesenet at den største delen av brannen var slått ned, men at det fortsatt måtte jobbes med slokking en god stund framover. Da var rundt 100 mål tatt av brann.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg besøke Skien lufthavn, Geiteryggen, sammen med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å få en orientering om skogbrannsituasjonen i Sør-Norge. Der vil de få møte brannvesenet og Sivilforsvaret, og møte operativt mannskap.

