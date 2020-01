Rundt 150 norske studenter i Kina blir ikke anbefalt å reise hjem

Vel 150 norske studenter befinner seg i Kina og Hongkong. Foreløpig anbefales de ikke å reise hjem som følge av virusutbruddet i Wuhan.

Lånekassen gir støtte til 143 studenter i Kina og Hongkong, opplyser de til Nettavisen.

Ansa, en organisasjon for norske studenter i utlandet, opplyser at de har 151 norske medlemmer her. Dette inkluderer personer som er på feltarbeid, eller har praktikantjobb i utlandet.

Anbefaler ikke hjemreise

– Vår anbefaling er at norske studenter i Kina følger UDs reiseråd og rådene til Folkehelseinstituttet. Vi anbefaler ikke våre medlemmer å reise hjem, sier president Hanna Flood i Ansa.

Viruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i forrige måned. UD fraråder reiser til provinsen.

Ansa har ikke fått meldinger om mistanke om smitte blant norske studenter. Flood sier at de følger situasjonen så godt de kan.

– Dette er en situasjon som kan endre seg fra dag til dag, sier hun.

106 døde

106 personer har mistet livet som følge av virusutbruddet i Kina, og totalt har over 4.000 fått påvist smitte i Kina. WHO mener den globale risikoen er høy.

UD følger utviklingen og vurderer fortløpende behov for eventuelle tiltak, opplyste de mandag til NTB.

Danske myndigheter opplyste mandag at de forsøker å få ut 13 dansker som oppholder seg i provinsen. Det er uklart hvor mange nordmenn som oppholder seg her.

