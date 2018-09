Rundt 4.000 år gamle spor sikret i Naustdal

Arkeologer har gravd fram viktige forhistoriske spor av jordbruk og bosetting i Naustdal i Sogn og Fjordane og sikret dem før gruvedrift starter i området.

Arkeologer fra Universitetet i Bergen har arbeidet i Vevring i to måneder, ifølge NRK. De må sikre kulturminner før selskapet Nordic Mining begynner å utvinne mineraler fra Engebøfjellet.

– Vi har funnet spor etter rundt 4.000 år med kontinuerlig menneskelig aktivitet, fra steinalder til jernalder, sier feltleder Kristoffer Hillesland. Sammen med kolleger har han dokumenter skiftet fra jeger- og sankersamfunnet til tidlig gårdsbruk.

– Vi kan se hvordan det utviklet seg mot et mer spesialisert handelssamfunn. Vi vet nå mer om befolkningen som bodde her, sier Hillesland. Han legger til at funnet kun tegner et bilde fra dette spesifikke området.

I Vevring har de funnet spor etter hus, jordbruk og religiøse aktiviteter.

– Her har de gjødslet med husholdningsavfall for å dyrke korn. Det kan jeg også se på jordlagene, det er brent bein, brent leire og trekull, sier Hillesland.

Arkeologene har også funnet en stor bergflate i nærheten av vannet, flere groper med kull fra jernalderen og et område hvor det har vært praktisert rituelle måltid.

