Rune og Bjørg har skutt 100 rev denne sesongen

(jegeravisen.no): Samboerparet Rune Thoresen og Bjørg Lillevik Thoresen fra Vuku i Trøndelag har skutt 100 rev denne sesongen. Fra stuevinduet titter både Bjørg og Rune daglig ned med kikkert på åteplassen sin, som ligger over en liten elv på nedsiden av huset deres. De venter spent på når neste rev skal ta turen, så de kan komme seg ut og jakte på den.

Når Jegeravisen ringer Rune for å ta en prat, virker det som vi forstyrrer litt. Men Rune tar seg likevel tiden til å slå av en prat med oss før de skal ut en tur, så når du leser dette her de nok passert 100 rever, for Rune vet hvert fall om tre rever som fortsatt befinner seg rundt de tre åteplassene han bruker aktivt.

Fire rev på en kveld



Når vi spør om Rune jakter hver dag, så får vi som svar at ”Om jeg sier nei, nå så juger jeg”. Videre forteller han prøver å ta jaktfri på fredager.

Rune forteller at han fortsatt får samme kick som da han skjøt sin første rev julen 2012. Siden da har han skutt 181 rever, mens kona Bjørg, som startet med revejakt i år, har skutt 30 stykker. På debut-kvelden hennes ble det til og med en dublé. Men det er langt igjen til rekorden til Rune, som har skutt fire rev på en kveld.

TO PÅ EN KVELD: Første kveld Bjørg Lillevik Thoresen ble med samboer Rune Thoresen på revejakt, ble det to rev.

- Helt eventyrlig



Rune har selv skutt 70 rever denne sesongen. Til sammen har de felt 100. I fjor hadde han 49 stykker, så han og kona har doblet antall dyr i år. ”Det har vært helt eventyrlig” sier Rune.

53 av revene har de skutt på åteplassen nedenfor vinduet. Nå har Bjørg blitt så ivrig at hun titter ned på den åteplassen med kikkert.

De lokale i bygda er sjokkert over at det er så mye rev i kommunen. For de ser ingen, noe Rune ikke synes er så rart. Reven er sky mennesker, og er som regel ute om kvelden og natten, noe ikke resten av befolkningen i bygda er.

Triksene



- Hvordan forberedelser må man gjøre for å greie å skyte så mange rever?

- Tålmodighet er veldig viktig, selv om jeg ikke har det. Når jeg er med kona i butikken så eier jeg ikke noe tålmodighet. Men når det kommer til revejakt så blir det noe helt annet. Her må man ikke gi opp selv om du sitter én til tre kvelder uten å få skutt noe, sier han til Jegeravisen og fortsetter.

- Det er også en fordel at man liker å sitte ute i mørket, man tror det kan bli kjedelig å sitte der i mørket men her kan man høre på ugler, hjort og annet hvilt. I tillegg kan du få oppleve en fantastisk himmel. Vi får se alt fra stjerneskudd til nordlyset.

- Også fõrer jeg hele året på flere av plassene, så reven vet det er mat der. Det går med noen tonn fõr i løpet av året, men det blir rev av det. Jeg går også på åteplassene helst hver dag, så reven blir vandt med menneskelukt. Det er stor forskjell på den ene åteplassen som er oppe ved fjellet og de som er nede ved mer bebyggelse. Oppe i fjellet er reven veldig var, men her nede så skal det mer til for å skremme den.

Jeg graver som regel åta ned, så ikke fugl skal ta den. Men når jeg setter meg så kaster jeg gjerne ut litt strø-åte. Da kan reven være på plass før jeg får satt meg.

- Du nevner flere tonn med åte. Hvor får du tak i alt dette?

- Jeg får en del av den lokale matvare butikken. Gjerne mat som har gått ut på dato. I tillegg får jeg vilt som har blitt påkjørt. Jeg tror jeg har fått 5-6 elger til nå.

En utdøende tradisjon



Revejakt har blitt en mindre populær gren innenfor jakt. Det norske folk har hatt lange tradisjoner for rundt jakt på, men denne tradisjonen er i ferd med å dø ut. De som kunne kunsten av å fange rev dør, og den yngre generasjon har ikke like lett for å sette seg inn i jaktformen.

For mange er det derfor en gladnyhet at noen tar vare på tradisjonene. Du kan lese mer om revejakt på NJFFs hefte om rev.

Meningene rundt revejakt er delte, men det er ingen tvil om at rev i Norge lever godt. Dyrene er flinke til å tilpasse seg mennesker, og har på denne måten funnet måter å få mer enn nok mat. Det resulterer i en økt reve-bestand, noe som gir negativ effekt på småfuglbestanden i Norge. I 2010 ble det skutt over 18 000 rødrev.

