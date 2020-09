Ruset sjåfør stanset i feil retning – med stjålet bil

Politiet rykket ut etter meldinger om at en varebil som kjørte i feil løp på E6 i Ås. Det viste seg at sjåføren var beruset og at bilen var stjålet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Øst politidistrikt opplyser natt til onsdag at det kom flere meldinger om saken. – Fører, utenlandsk mann i 40-årene, er beruset og fremstilles på legevakt for blodprøvetaking, opplyser operasjonssentralen. Bilen ble ifølge politiet stjålet i Oslo tirsdag kveld, og bileieren er varslet om funnet. Føreren blir anmeldt. (©NTB)