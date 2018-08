Rusklinikk melder om million-fusk

Bergensklinikkene opplyser at de har avdekket feilrapportering i egne systemer som kan ha en verdi på 3–5 millioner kroner. To ansatte er suspendert.

– Innledende undersøkelser tyder på at man over tid har unnlatt å skrive ut pasienter som har forlatt klinikken. Så langt ser det ut som at avvik siden starten av 2017 kan være i over 1.000 døgn. I verdi kan avviket utgjøre anslagsvis 3–5 millioner kroner, opplyser Stiftelsen Bergensklinikkene i en pressemelding.

Det er snakk om tall som er blitt rapportert inn til Helse vest.

– Vi ser svært alvorlig på rapporteringsavvikene. Vi vil nå be en ekstern nøytral aktør om å undersøke og skaffe oversikt over avvikenes omfang. Mens undersøkelsene pågår er to ledere suspendert, sier styreleder Finn Konow Jellestad i Bergensklinikken.

De to lederne som er suspendert, avviser overfor Bergens Tidende at de har gjort noe galt.

– Det vitner om at ledelsen ikke forstår komplisert behandling. Vi opplever det som et angrep, sier én av dem. Hun opplyser at de vil komme med sin versjon av saken senere torsdag.

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet.

