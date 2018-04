Russejenter utsatt for vold

To jenter i russebuss ble utsatt for vold natt til onsdag.

PORSGRUNN (TA.no): 18-åring måtte overnatte i arresten etter vold mot to russejenter, i natt.

Det var ved firetiden, natt til onsdag, at politiet pågrep en 18 år gammel mann fra Skien, etter at han skal ha slått til to jenter i en russebuss, skriver TA.no.

– Begge jentene fikk kuttskader og blødde og måtte til behandling på legevakta, opplyser operasjonslederen for telemarkspolitiet på Twitter, onsdag morgen.

Jentene er russ i år, det er derimot ikke den 18 år gamle mannen som måtte overnatte i arresten på Myren i Skien.

– Han vil bli avhørt i løpet av dagen. Han er tidligere domfelt og dermed kjent av politiet, opplyses det fra operasjonslederen.

Det er ikke kjent hva som var bakgrunnen for hendelsen.

#Porsgrunn kl 04 i natt pågrep vi en 18 år ung mann fra Skien fordi han hadde slått til to russejenter ombord i en russebuss. Begge jentene fikk kuttskader og blødde og måtte til behandling på legevakta. 18 åringen er selv ikke russ, men henger med dem. Han er satt i arrest..... — Politiet Telemark (@polititelemark) April 11, 2018

