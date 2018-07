Russerne gir innsyn i samtalen mellom Trump og Putin

Russiske kilder forteller om hva Trump og Putin snakket om, mens militære og politiske ledere i USA famler etter opplysninger med konkret innhold.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, sier at «muntlige avtaler av stor viktighet» ble inngått mellom de to presidentene, blant annet om forlengelse av viktige, tosidige nedrustningsavtaler som New START og INF.

Antonov sa at Putin også hadde lagt fram «konkrete og interessante forslag» om hvordan USA og Russland kunne samarbeide i Syria, melder The Washington Post.

Taust

På amerikansk side er det foreløpig ingen som kan bekrefte de russiske opplysningene. På en pressekonferanse i Pentagon kunne talsmenn ikke gi svar på spørsmål om hvordan toppmøtet kom til å berøre det amerikanske forsvaret.

Sjefen for de amerikanske styrkene i Midtøsten, general Joseph Votel, orienterte pressen om utviklingen i Syria torsdag. Han opplyste da at han ikke har fått noen nye instruksjoner fra Pentagon om samarbeid med Russland i Syria etter toppmøtet. Han sier ifølge nyhetsbyrået AP at han derfor holder stø kurs, med fokus på å nedkjempe ekstremistgruppa IS.

Forsvarsminister Jim Mattis deltok ikke på regjeringsmøtet onsdag, der president Trump redegjorde for hva han hadde fått til i Moskva og hvilken hard holdning han hadde inntatt overfor Putin. Mattis har ikke vært med på noen offentlige møter denne uken, ei heller kommentert det mye omtalte toppmøtet i NATO.

Kan ta tid

Sittende og avgåtte tjenestemenn sier til Washington Post at det ikke er uvanlig at det kan ta flere dager før rådgivere gjør seg ferdig og får distribuert interne notater om møter på høyt nivå. Forsinkelsen i dette tilfellet kan skyldes at Trump kun hadde med seg tolk i møtet med Putin, ingen tjenestemenn eller andre som tok notater.

Pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus har ramset opp en lang rekke punkter som ble diskutert av de to presidentene, men hun snakket bare i generelle vendinger.

Verken Trump selv eller andre i administrasjonen har sagt noe konkret, ut over av det var et godt møte som markerte starten på en ny dialog med Russland.

Mest sett siste uken