En russisk isbryter vest av Ålesund meldte mayday etter at maskinen stanset. Det er 33 personer om bord i isbryteren, som nå har fått igjen noe maskinkraft.

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om hendelsen klokken 6.36 tirsdag.

– De holder seg i området og avventer slepekapasitet, sier redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Det blåser full storm i området. Et redningshelikopter er sendt ut, men den russiske isbryteren ønsker ikke at mannskapet evakueres, ifølge Øversveen.

– De venter nå på et værvindu slik at de kan komme seg inn mot land i løpet av ettermiddagen. Per nå har de fremdrift på maskineriet, så det er ikke akutt fare, sier redningsleder Edvard Middelthon til VG.

Han sier de vil forsøke å slepe isbryteren inn mot land i ettermiddag. Båten var på vei nordover langs kysten.