Arrestasjonen av en russisk statsborger i Oslo øker sannsynligheten for at Frode Berg kan bli utlevert til Norge, mener forsvarer Brynjulf Risnes.

Fredag ble en russisk statsborger er varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

Nordmannen Frode Berg sitter fengslet i Moskva, etter at han ble arrestert i Russland og siktet for spionasje i desember i fjor.

Brynjulf Risnes, som representerer Berg, mener at denne saken kan få viktige ringvirkninger. Håpet er at det kan føre til utlevering.

Øker sjansen

– Dette øker jo sjansen for en utveksling dersom siktelsen og fengslingen blir stående over tid, sier Risnes i en skriftlig kommentar til NTB.

– Vi har foreløpig for få opplysninger til å si noe mer og konkret om dette legger noe grunnlag for en utveksling med Berg. Men vi følger naturligvis utviklingen i saken tett, sier Risnes.

Flere kort på hånden

Lørdag sa Risnes til VG at han håpet at hans klient kan utveksles mot en russisk spion som norsk etterretningstjeneste bidro til å få dømt i Estland.

I Estland sitter en russer dømt for spionasje mot EU- og NATO-landet, og i avisen Postimees får norsk etterretningstjeneste takk fra den estiske sikkerhetstjenesten for å ha bidratt.

Risnes uttrykte håp om at denne spionen kan byttes mot Berg. En byttehandel skal ha vært diskutert tidligere som en måte å få Berg hjem på.

Nå har Risnes kanskje fått enda flere kort på hånden.

