Russisk toppolitiker raser over norsk spionsak

En av Russlands mest framtredende politikere, Valentina Matvijenko, mener Norges fengsling av spionsiktede Mikhail Botsjkarev er en «planlagt provokasjon».

– Ærlig talt, så stinker det av denne historien. Det var ingen grunn til pågripelsen, sier Matvijenko ifølge nyhetsbyrået Tass, gjengitt av VG.

Matvijenko er leder i overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, hvor fengslede Botsjkarev jobber i administrasjonen. Hun sier at hun har skrevet brev til stortingspresident Tone Trøen.

– Jeg har skrevet et brev til stortingspresidenten der jeg uttrykker min mening om at dette er en ren provokasjon. Det var ingen grunn til å gjøre noe slikt. Jeg er overbevist om at han vil bli løslatt i løpet av kort tid, sa hun på en pressekonferanse onsdag, stadig ifølge Tass.

Botsjkarev ble pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen fredag kveld etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD). Han er siktet for etterretning mot statshemmeligheter.

Tidligere i uken langet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ut mot en TV 2 -reporter som spurte ham «hvorfor sender dere spioner til Norge?».

– Er du seriøs? Er du seriøs? Hjernen din er gjennomsyret av propaganda, repliserte Lavrov.

Han påpekte at Botsjkarev var invitert av Stortinget.

– Den norske gjestfriheten slår alle rekorder, sa Lavrov.

