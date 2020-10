Russland: Anklagene om dataangrep skader en allerede dårlig relasjon

Russland reagerer kraftig på beskyldningen fra norske myndigheter om at de står bak dataangrepet mot Stortinget. Her er Kreml og Moskvaelven fotografert fra en bru i Moskva. Foto: Erlend Aas / NTB Foto: (NTB scanpix)

Anklagene om at Russland står bak dataangrepet mot Stortinget i sommer skader et allerede dårlig forhold mellom landene, sier en talsperson for russisk UD.

Beskyldningene er helt uten bevis, fastslår talspersonen overfor NRK. Det norske utenriksdepartementet gikk tirsdag denne uken ut og sa at Norge mener at det var Russland som sto bak IT-angrepet mot Stortinget nylig. Anklagene har ikke falt i god jord hos russiske myndigheter, som mener at anklagene er uakseptable. Norske myndigheter mener de har bevis på at det er Russland som står bak dataangrepet, og statsminister Erna Solberg (H) har en klar beskjed til president Vladimir Putin: – Det er viktig for regjeringen å gi en tydelig beskjed til russerne om at dette aksepterer vi ikke. Det er derfor vi også tydelig navngir, det som kalles en attribusjon, at det er de som har stått bak dette innbruddet, sa Solberg til NTB onsdag. (©NTB)