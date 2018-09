Det russiske utenriksdepartementet har kalt Norges ambassadør til Russland inn på teppet, opplyser russisk UD i en pressemelding.

Det skjer i forbindelse med fengslingen av den russiske statsborgeren som er mistenkt for spionasje i Norge.

Utenriksdepartementet bekrefter saken overfor NTB, men vil ikke si noe om hva som ble sagt.

Norges ambassadør ble innkalt til en samtale mandag. Det er det vi kan si om saken, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

I en pressemelding fra russisk UD går det fram at saken kan «få konsekvenser» for Norge.

Den 51 år gamle russeren ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for spionasje mot norske statshemmeligheter fredag ettermiddag etter å ha deltatt på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

51-åringen skal være ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i Dumaen.

