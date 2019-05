Russland lover gjengjeldelse om Vardø-radaren oppgraderes

Russiske myndigheter mener Globus II-radaren i Vardø vil bli en del av USAs missilforsvar og lover gjengjeldelse om moderniseringen blir fullført.

Maria Zakharova, talsperson i det russiske utenriksdepartementet, kom med advarselen under en presseorientering onsdag, melder det statlige russiske mediet RT.com.

– Det er all grunn til å tro at radaren vil overvåke Russlands territorium og bli en del av USAs globale missilforsvarsnettverk, sa Zakharova.

Hun varsler at Russland ikke kommer til å la «militære forberedelser» like ved landets grenser forbli ubesvart og at landet vil sette i verk tiltak for å gjengjelde dette – uten å gå i detalj om hva dette dreier seg om.

Ifølge NRK har amerikanske familier har bosatt seg i Vardø i forbindelse med opprustning av etterretningen mot Russland.

