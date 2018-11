Russland med ny erklæring om spionsiktelse

I en ny erklæring fyrer den russiske ambassaden løs mot norske myndigheter, norsk presse og eksperter som har uttalt seg om fengslingen av Mihkhail Botsjkarev.

Den spionsiktede russeren ble løslatt fra varetektsfengsling i Norge i oktober, og er tilbake i Russland. Men saken er på ingen måte over, slår den russiske ambassaden fast i en ny erklæring på Facebook.

– Føderasjonsrådets tjenestemann kan ikke fortsette å jobbe normalt, han har ikke fått alle sine ting tilbake, det påstås at det fremdeles pågår noen etterforskning i forhold til hans «sak», han kan ikke dra på tjenestereiser, skriver ambassaden.

Botsjkarev ble pågrepet etter å ha deltatt på et seminar på Stortinget i september. Russiske myndigheter har flere ganger tidligere krevd en unnskyldning fra norske myndigheter for det de kaller falske anklager, og gjentar nå dette kravet.

I den nye erklæringen kalles situasjonen «forbløffende absurd», og det påpekes at Botsjkarev var invitert til Norge.

– Hva er det? Er det et nytt form for norsk gjestfrihet, å invitere for å provosere arrest? Eller er det søknad om Nobelprisen på et nytt område, oppfinnelser av norsk demokrati?

Russland legger skylden på myndighetene og mediene i Norge.

– Vi har medfølelse til vennlige norske folk som var igjen gjort til et offer for manipuleringen av myndigheter, nærstående «uavhengige» eksperter, «frie» massemedier med en haug av «etiske standarder». De siste skal bære spesielt ansvar. I løpet av en måned gasset de seg i «sakens» detaljer, publiserte usjekkede versjoner og «lekkasjer», fant på «skremmende historier» om hvordan russiske staten spionerer på nordmenn «til og med i parlamentets bygning», kastet skitt på vårt land og glemte om sin hovedfunksjon som er å gi objektiv informasjon til befolkningen, heter det i uttalelsen.

(©NTB)

