Russland om fengsling av etterretningssiktet russer : – Absurd påfunn

Russlands norske ambassade kaller fengslingen av en russer siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge et «konstruert» og «absurd» påfunn.

– Vi bekrefter at en russisk statsborger 21. september 2018 ble pågrepet i Oslo lufthavn etter deltakelse i et internasjonalt seminar på Stortinget, skriver ambassaden på Facebook.

– Ambassaden bedømmer pågripelsen og den påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn, under et absurd påskudd, fortsetter de.

Videre skriver de at de yter konsulær bistand til den pågrepne russeren og beskytter den russiske statsborgerens rettigheter og interesser.

