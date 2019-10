Russlands utenriksminister bekymret over NATOs posisjon

– På samme måte som Norge ser Russland som en trussel, ser Russland på Norges som en trussel, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Vi ser med bekymring på hvordan NATO styrker sin posisjon både kvalitativt og kvantitativt, sa Lavrov på spørsmål fra NTB under en pressekonferanse i Kirkenes fredag.

– Det gjelder både moderniseringen av rullebaner som skal fungere for NATO-fly, men også moderniseringen av havner som kan motta amerikanske atomubåter, fortsatte han.

Vurderer situasjonen

Han forsikret om at Russland gjør «et minimum som er nødvendig i denne situasjonen».

– På samme måte som Norge ser Russland som en trussel, ser Russland på Norges som en trussel. Vi må vurdere hvordan situasjonen skal utvikles videre, sa Lavrov.

Pressekonferansen kom etter et møte mellom Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Det norske Forsvaret har øvd og trent med allierte i alle år siden vi ble med i NATO i 1949. Det er en naturlig del av vårt forsvarskonsept, understreket hun.

– Ikke som en militær trussel

– Jeg ser ikke Russland som en militær trussel mot Norge, men følger nøye med på økt militær aktivitet i våre nærområder, fortsatte Eriksen Søreide.

Det russiske utenriksdepartementet uttrykte torsdag bekymring over økt pengebruk og utvikling av infrastruktur i Norges forsvar. Russland omtaler utviklingen som «antirussisk».

Russisk UD varslet at temaet ville bli tatt opp under møtet i Kirkenes, som er en del av 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra tysk okkupasjon.

