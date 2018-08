Rykker ut på «pizzabranner» i studentboliger uten slukningsutstyr

Hver uke må brannvesenet rykke ut til branner startet på kjøkkenet i studentboliger. Mange har ikke brannslukningsutstyr.

Hver eneste uke rykker brannvesenet i Bergen ut til meldinger om brann og røyk i studentboliger, der matlaging er grunnen. 26 personer har så langt omkommer i brann i år og 500 har blitt skadet. 58 prosent av de 3339 branner i private hjem startet på kjøkkenet, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

Rykker ut på «pizzabranner»

– Studenter pleier gjerne å sette på en frossenpizza når de kommer hjem sent. Så sovner man eller glemmer den. Brannvesenet rykker ofte ut til såkalte «pizzabranner», sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Heldigvis ender det som regel bra, takket være røykvarslere, men mange studenter har hverken røykvarsler eller slukningsutstyr.

Mangler utstyr og rømningsvei

Forsikringsselskapet har sammen med Norsk brannvernforening gjort en undersøkelse blant 4836 studenter.

Her kommer det frem at omkring 10.000 studenter ikke har røykvarsler. Dette er huseiers ansvar, men mange utleiere slurver med sikkerheten. Noen studenter har kun én rømningsvei, eller de vet kun om en, og en av fem har ikke eller vet ikke hvor slukkerutstyret er. Nesten ingen har hatt brannøvelse.

Brannvesenet rykker hver uke ut på branner startet på kjøkkenet i studentboliger. Ofte finner de en svartbrent pizza i ovnen.

Når 300.000 studenter nå starter ved universiteter og høyskoler får flere av dem tilbud om boliger som ikke er godkjent.

– Det kan være kjellere og loft som er bygget om uten at det er søkt om godkjenning, og dermed kan være potensielle brannfeller.

Han mener det er bekymringsverdig at mange utsettes for unødig risiko, og påpeker at det er viktig man er kritisk til det man leier.

– Det er huseiers ansvar at fungerende røykvarsler er installert og godkjent slukningsutstyr er tilgjengelig. Test røykvarsleren før du tar første overnatting. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Opedal.

Fakta: Student? Dette bør du sjekke når du flytter inn:

Se til at det er minst én røykvarsler i hver etasje, og test at de virker. Alarmen skal høres på oppholdsrom og soverom selv om dørene er igjen. Kjøp om så din egen røykvarsler som du kan ha der du pleier å sove. Gjør deg kjent med rømningsveiene, og sørg for at minst to er ryddet og ikke blokkert. Sjekk om det er slukningsutstyr i nærheten, og gjør deg kjent med hvordan de virker. Arranger en brannøvelse slik at alle beboerne er kjent med rømningsveiene og har prøvd de. Kilde: Tryg Forsikring

