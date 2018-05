Storbrann i Porsgrunn sentrum - flere evakuert

Det brenner i trehusbebyggelsen i Storgata i Porsgrunn sentrum. Det er fare for spredning, og nabobygg blir evakuert.

– Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Storbrannen herjer i Osebro, den best bevarte delen av Porsgrunn sentrum. Her har det vært drevet handels- og næringsvirksomhet i mange hundre år, samtidig som bydelen også er et av byens eldste boligstrøk.

Store deler av bygningsmassen i bydelen er bevaringsverdig.





Åpne flamme

I 21.30-tiden torsdag sto flammene opp av taket på en stor, eldre trebygning. På grunn av stor spredningsfare, ble nabobygg i området evakuert for ti personer, opplyser politiet. Direktesendingen til NRK viser en voldsom røykutvikling, åpne flammer og at det røyk også fra taket på en tilstøtende bygning,

Storgata og Lilleelvgata er sperret for ferdsel på grunn av brannen. Politiet ber folk holde seg unna brannområdet.

Politiet og brannvesenet meldte om brannen rett etter klokka 20.30. Ifølge lokalavisene Varden og Telemarksavisa , brenner det i Galleri Osebro. Det ligger en restaurant i samme bygg, og vitner har fortalt om røyk fra taket på restauranten.

Røykdykkere inn

Pål Arvei jobber som kokk på restauranten, Kafé K, og forteller til Varden måtte brannvesenets røykdykkere bryte seg inn i bygget.

– Det var nok ingen til stede i bygget da det begynte å brenne. Vi både hørte og så at røykdykkerne måtte slå inn dørene på bygget, sier Arvei.

Brannvesenet fra Skien og Bamble bistår i slukkearbeidet. Også branngruppa til Røde Kors er sendt til stedet.

