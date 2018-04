Røykutvikling i den nye Ulrikstunnelen mellom Arna og Bergen

Det begynte å brenne 600 meter inne i den nye Ulrikstunnelen. Fire personer arbeidet i tunnelen. De kom seg i sikkerhet.

– Vi fikk melding om dette klokken 2139. Flere ringte inn, blant annet noen som arbeidet på stedet. Det brant 600 meter inne tunnelen. Det er en trafo som brenner. Det var noen maskiner i nærheten av dette også, sier vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen til BA.

Det skal ha vært fire personer inne i tunnelen da det begynte å brenne.

Det var en stund uavklart hvor to av dem befant seg, men brannvesenet skal ha kom i kontakt med dem like etter klokken 2200.

– Brannvesenet kom i kontakt med dem inne i tunnelen, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

Det ble ikke meldt om alvorlige skader. De fire arbeiderne ble sendt til legevakten for sjekk.

På Twitter melder brannvesenet at de nå kjøler ned og skumlegger området.

Ifølge Bane Nor skal den nye tunnelen være klar til å åpnes for trafikk i 2020 eller 2021. Tunnelen er 7,8 kilometer lang. Når den nye tunnelen åpner for trafikk, stenges den gamle tunnelen i rundt ett år for rehabilitering.

Brannvesenet er på stedet i tunellen. Brannen er slukket. 2 personer blir tatt ut fra tunellen — 110 Hordaland (@110Hordaland) 29. april 2018

