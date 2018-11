Røykutvikling i fly som skal lande på Gardermoen

Et SAS-fly fra Bergen, som skulle gå inn for landing på Gardermoen, fikk plutselig problemer med røykutvikling.

Saken oppdateres!

Det skriver politiet på sin Twitter-profil klokken ti over halv fem.

- Det er snakk om et SAS-fly fra Bergen hvor det utviklet seg røyk fra kabinen. Det fikk landet fint og passasjerene ble evakuert. Nå er brannvesenet i ferd med å gå gjennom flyet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Karianne Knudtsen, til Nettavisen.

Ifølge Knutsen er fortsatt politiet og brann på stedet for å finne ut hvordan røyken oppstod.

- Vi får vurdere deretter, forteller hun videre.

- Røyk halvveis

Til TV 2 forteller Jan Petter Dahl, kommunikasjonssjef i samme kanal, at han satt på flyet og merket røykluft halvveis under flyvningen.

– Stemningen på flyet var rolig, men det var likevel tydelig at mange var bekymret, sier Dahl.

Ifølge kommunikasjonssjefen opplyste kapteinen like etter at flyet hadde landet at røyken stammet fra kjøkkenet på flyet.

- Landet som normalt

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, har fortsatt selv ingen kjennskap til røykens opprinnelse.

- Flyet ba om prioritert landing, det ble satt i gang en rutinemessig prosedyre, hevet beredskap ventet på flyplassen, flyet landet normalt og alle 119 passasjerene gikk av flyet som vanlig. Vi har også stilt medarbeidere tilgjengelig om noen av passasjerene skulle trenge noen å snakke med, forteller han til Nettavisen.

På konkret spørsmål om det kan stemme at røyken kom fra flyets kjøkken føler Johansen det blir tidlig å svare på.

- Det kan i så fall være enten foran eller bak i flyet, men vi vet ikke noe mer på dette tidspunktet, sier han.

Alle passasjerer er ute av flyet, SAS fly fra Bergen-Oslo. Skal ha vært en form for røykutvikling. Per nå ukjent hvorfor eller hvor i flyet dette har vært. — Politiet i Øst (@politietost) 8. november 2018

