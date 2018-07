Røyneland: – Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av demokratiet

Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli, sier terrorangrepet var et feigt angrep mot demokratiet og mot våre mest sårbare.

– I dag vil vi minnes og hedre de som ble skadd, de som ble drept og de som fikk livet endret for alltid, sier hun under søndagens markering.

Søndag blir det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i Oslo avduket. 77 mennesker mistet livet i terrorhandlingene i 2011.

Minnestedet består av tre hovedkomponenter. Teppet er laget av tromlet glass, som symboliserer all glasset som lå igjen i området etter terroren. Trærne som sto imot bomben symboliserer motstandskraft. Navneveggen symboliserer minnet.

– Minnestedet er et viktig bidrag til å fortelle den sterke historien. En veiviser i minne og læring. Kunnskap er vårt fremste forsvar mot hat, vold og ekstremisme. Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av vårt demokrati og mot våre mest sårbare, våre barn, sier Røyneland.

Etter markeringen ved minnestedet i regjeringskvartalet blir det høymesse i Oslo domkirke klokken 11. Klokken 16 blir det så en markering på Utøya.

