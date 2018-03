Så full at han ikke klarte å blåse promilletest

Narkotika, vinglete kjøring og fyll holdt politiet i gang natt til lørdag.

(Tønsbergs Blad): Like etter midnatt ble en overstadig beruset kvinne bortvist fra Tønsberg sentrum.

Bortvist

Oslokvinnen som var i slutten av 20-årene nektet å etterkomme pålegget, og ble derfor kjørt til sentralarresten, der hun måtte tilbringe natten. Kvinnen vil bli anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg om bortvisning.

Klokken 01.00 fikk politiet inn en melding om en beruset og hissig person som plaget gjester på et utested i sentrum.

Politiet fikk kontroll på mannen i 20-årene fra Trondheim, og bortviste han fra sentrum.

Etterlyst 40-åring

Klokken 01.25 påtraff politiet en etterlyst person fra Horten.

Mannen i 40-årene, var etterlyst for soning av dom, ble kjørt til sentralarresten. Han ble i tillegg anmeldt for oppbevaring av narkotika.

I 03-tiden fikk politiet inn en melding om vinglete kjøring på vei sørover på Nøtterøy.

Bilen ble stanset av en politipatrulje, og bak rattet satt en mann i 40 årene fra Tønsberg. Mannen blåste til langt over lovlig verdi. Mannen skal ha vært så full at han ikke maktet å blåse i det spesielle apparatet som angir promilleverdien. Han ble derfor tatt med til legevakten, der det ble tatt blodprøve av ham. Resultatet foreligger først om et par uker.

Nødvendige prøver ble tatt og sak ble opprettet.

