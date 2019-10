Sak om dyremishandling med jakthunder opp i lagmannsretten

Fire personer har anket en dom der de ble dømt til flere års fengsel for dyremishandling med jakthunder. Tirsdag kommer saken opp i Borgarting lagmannsrett.

Seks personer ble dømt i Kongsberg og Eiker tingrett i fjor for å ha brukt andre dyr til å trene opp jakthunder i lukkede innhegninger, og fire av dem anket dommen.

Hovedmannen fikk to og et halvt års fengsel, som er den strengeste dommen som er avsagt i Norge når det gjelder dyremishandling.

Hans samboer fikk ni måneders fengsel og anker ikke, mens et annet samboerpar fikk henholdsvis halvannet års og 90 dagers fengsel. De er blant dem som anker. Ytterligere to tiltalte ble dømt til 60 og 90 dagers fengsel.

Bet dyrene i hjel

De er dømt for blant annet flere ganger å ha plassert villsvin, tamrotter, kaniner og grevlinger i en innhegning uten fluktmuligheter. Deretter ble det sendt inn hunder som angrep og bet dyrene i hjel, eller holdt dem fast slik at mennene måtte avlive dyrene selv. Dette har de gjort for å lære hundene, som primært har vært amerikansk bulldogg og patterdale, å jakte.

Det meste av bevisene har de dømte selv produsert ved å filme og ta bilder av angrepene. Økokrim fant materialet på telefonene og datamaskinene deres. Der er det også funnet kommunikasjon om forholdene som strekker seg fra 2009 til 2015, meldte NRK.

Film- og bildeopptakene viser blant annet hvordan flere hunder samtidig jakter på og angriper blant annet en kanin og en grevling. Hundene, en spesiell type terriere og bulldogger, bet seg fast i grevlingen og holdt bittet i en halvtimes tid før hundeeieren avliver dyret.

– Det har pågått over lang tid, det er grovt og det viser en total mangel på respekt for dyr som vi ikke har sett tidligere, sa statsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim under rettssaken i Kongsberg og Eiker tingrett som varte i to måneder.

– Hårreisende strengt

Forsvareren til hovedmannen som ble dømt til to og et halvt års fengsel, advokat Anders Westeng, reagerte sterkt på dommen.

– Dommen er hårreisende streng, særlig hvis man sammenligner den med straffeutmåling på andre rettsområder som vold mot mennesker og barn. Dette er en følelsesstyrt straffeutmåling uten forankring i rettskildene, sa han da dommen forelå.

Da politiet gikk til aksjon mot to av de tiltalte i desember 2015, ble 25 hunder beslaglagt. Politiet mente at alle de tiltalte hadde vært med på å trene opp hundene til å være et våpen mot villsvin, katter, kaniner, griser, grevlinger og andre dyr.

– Det har skjedd planmessig over mange år, at man starter med små dyr, man beveger seg oppover med større dyr og avler på de hundene som viser best resultater med denne treningsformen, sa Svae-Grotli.

