Saken henlagt etter at mann drakk avløpsåpner

Politiet har henlagt saken mot en mann etter at en kollega fikk i seg avløpsåpner i en byggevarebutikk i Tromsø. Den skadde mannen lå en uke i koma.

Ifølge iTromsø kom beskjeden om henleggelse 3. august.

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

– Dette har vært en spesiell sak, men den var opprettet etter straffelovens paragraf 280, som forutsetter at det er forvoldt betydelig skade. Den type skade har vi ikke funnet at det er bevismessig dekning for, og derfor er saken henlagt, sier politiadvokat Thomas Rye-Holmboe.

En 24 år gammel mann ble siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse etter at kollegaen i 50-årene drakk avløpsrens fra en Red Bull-flaske i februar i år. Mannens daværende forsvarer opplyste at avløpsrensen var helt over i en mer håndterlig flaske og gjenglemt i lagerlokalet. Han karakteriserte det som et hendelig uhell.

Mannen i 50-årene fikk skader i munnen, svelg og spiserør. Han varsler at han kommer til å klage på henleggelsen.

(©NTB)

Mest sett siste uken