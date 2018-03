Saken om Taibeh (18) i Trondheim skaper internasjonal oppmerksomhet

Nå risikerer Taibeh (18) tvangsretur til Afghanistan. Der har hun aldri vært.

Saken om Taibeh i Trondheim - 18-åringen som risikerer tvangsretur til Afghanistan - har skapt internasjonal oppmerksomhet og stort engasjement lokalt.

Støtte fra fredsprisvinner

Amnesty International har brukt saken i sin kampanje mot retur av asylsøkere til utrygge land. Lørdag er er appellen til Norge og statsminister Erna Solberg om å stoppe utsendelsen toppsak på organisasjonens nettside. Fredsprisvinner Malala Yousafzai er blant dem som har bidratt til å spre budskapet, skrev Adresseavisen i fjor.

«Norge i ferd med å deportere tenåring til et land hun aldri har vært i», var tittelen på en reportasje i ABC News denne uka.

- The New York Times har også laget sak om Taibeh, så dette er en sak som skaper engasjement langt utenfor Trondheims grenser, sier varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) til Nettavisen.

Fredsprisvinner Malala Yousafzai er blant dem som har bidratt til engasjementet for Taibehs sak.

Lokalt har det ifølge Renolen vært et veldig sterkt engasjement for Taibeh, søsknene og moren som nå kan bli sendt ut.

- Det har vært et kjempestort engasjement. Vi snakker om tre ungdommer som bor her og går på skole her. En bror av Taibeh er aktiv i fotball. De er veldig godt integrert. Samtidig vil en utkastelse knuse Taibehs drøm om utdanning. Hun er bare måneder unna å fullføre videregående skole, sier Renolen.

Søndag siste frist

19. februar mottok Taibeh Abbasi og hennes familie endelig avslag med beskjed om å forlate Norge innen 11. mars - hvis ikke blir de tvangsreturnert.

Fredag hadde 18-åringen sin siste lovlige skoledag på Thora Storm videregående i Trondheim.

Taibehs og familiens sak har fått oppmerksomhet internasjonalt. Faksimile fra ABC News denne uka.

- Vi er slitne

- Vi er slitne. Det har vært vanskelig å konsentrere seg på skolen, og lillebroren min er redd hver gang han ser en politibil, sier Taibeh Abbasi til NRK.

21.000 underskrifter

Da venner og klassekamerater ved Thora Storm videregående fikk vite at norske myndigheter vil sende Taibeh ut av landet, organiserte de en støttemarkerking. 21.000 personer har signert Amnestys underskriftsaksjon til støtte for familien. Fredag sendte det politiske flertallet i Trondheim formannskap en appell til direktør Ingunn-Sofie Aursnes i Utlendingsnemnda (UNE) i et siste forsøk på å stoppe tvangsreturen, melder Adresseavisen.

«Vi mener at UNE i denne saken bør la de menneskelige hensyn veie tyngst. Familien Abbasi yter et positivt bidrag til det norske samfunnet, det bør vi verdsette i stedet for å sende dem til en usikker og utrygg framtid i et fremmed land», heter det i appellen fra politikerne.

I sitt svar sier UNE-direktøren at det er forståelig at afghanere opplever det som svært vanskelig å se for seg et annet liv enn det de er blitt vant med i Norge.

Direktør i Utlendingsnemda (UNE), Ingunn-Sofie Aursnes.

«Det er likevel ikke det som bestemmer om en person skal få opphold i Norge», skriver Aursnes.

Det er det politiske flertallet med SV, Ap, Sp, MDG, Venstre og KrF som står bak vedtaket, mens Høyre og Frp ikke har signert, skriver Adressa.no.

- Vi forstår at det må være regler og likhet for loven, men det er vektingen av innvandringsregulerende hensyn mot mennskelige hensyn vi reagerer på. I denne saken ser vi virkelig konsekvensene av den strenge innvandringspolitikken, sier varaordfører Renolen til Nettavisen.

Ola Lund Renolen er varaordfører og for tiden fungerende ordfører i Trondheim kommune.

Flyktet i 1998

Taibeh ble født i Iran etter at foreldrene flyktet fra Afghanistan i 1998. Da var landet var styrt av Taliban. Familien flyktet videre til Norge sommeren 2012. Her fikk de opphold som flyktninger og kunne starte et nytt liv.

I 2014 snudde myndighetene og opphevet familiens oppholdstillatelse. De mente det da var trygt for familien å returnere til Kabul. Familien fikk medhold av tingretten i 2016, men staten anket saken. I november i fjor kom dommen som knuste familiens håp. Avslaget på en omgjøringsbegjæring kom altså 19. februar.

Amnesty International har brukt Taibehs sak i en kampanje mot tvangsretur til utrygge land. Her er en av videoene som er delt på sosiale medier:

A whole community in Norway came together this week to protect Taibeh Abbasi from being deported to Afghanistan, a country she has never been to.



Join them and #TellNorway that #AbbasiStays 👉https://t.co/FkAWct2QLp pic.twitter.com/sDCxSQfE8D — AmnestyInternational (@amnesty) 9. mars 2018

