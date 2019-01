Samfunnssikkerhetsministeren følger situasjonen i Lofoten

Den ferske samfunnssikkerhetsministeren Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) følger den dramatiske situasjonen i Lofoten og takker alle som jobber etter uværet.

Onsdag var fremdeles over 100 mennesker evakuert fra hjemmene sine i Skjelfjord og Ramberg etter det kraftige snøværet mandag. Flere veier er stengt og deriblant hovedåren E10 som forbinder hele Lofoten.

– Jeg følger de vanskelige forholdene i Lofoten løpende. Det er vanskelig både for innbyggerne og for mannskapene som jobber mot naturkreftene. Jeg vil takke all mannskaper, både offentlig ansatte og frivillige som gjør en sånn formidabel jobb, sier Tybring-Gjedde i en uttalelse fra departementet.

Ny vurdering

Flakstad kommune opplyser at det skal foretas en vurdering av evakueringen etter en rasekspert og folk fra Statens vegvesen foretar en befaring i området onsdag ettermiddag. På kommunens nettsider opplyses det er politiet har varslet et møte klokka 14 og at kommunens innbyggere vil bli orientert etter dette møtet. Det var godt vær og sol i Lofoten onsdag ettermiddag, så annen trafikk som fly og båter kan trafikkere de områdene som ligger blokkert av ras,

– I samarbeid med Moskenes kommune planlegges båtrute fra Reine til Ballstad, skriver rådmann Erling Sandnes i en oppdatering.

-Vi får også melding om flere som ønsker hjelp til å måke snø, ber om at naboer og unge/friske naboer hjelper hverandre i så stor grad som mulig, skriver rådmannen videre.

Holdes løpende orientert

– Jeg glad for at beredskapsarbeidet fungerer. Det gjøres en kjempejobb av kommunene og av andre lokale krefter, sier statsråden, som holder seg løpende oppdatert på situasjonen.

– Jeg blir holdt løpende orientert om situasjonen lokalt og regionalt. Sivilforsvaret, forsvaret og andre etater står i beredskap for å kunne settes inn ved behov. Jeg har også snakket med fylkesmann Tom Cato Karlsen som skryter av alle de involverte, sier statsråden.

(©NTB)