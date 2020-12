Samme programledere i MGP 2021

Ingrid Gjessing Linhave, Ronny Brede Aase og Kåre Magnus Bergh skal lose seerne gjennom Melodi Grand Prix også i 2021. NRK lover en forbedret stemmeløsning.

De ti første artistene som skal delta, offentliggjøres allerede mandag 11. januar. Den første av fem delfinaler skjer allerede lørdag 16. januar på H3 Arena på Fornebu, mens selve finalen avgjør hvem som blir Norges representant i Eurovision Song Contest i 2021.

Denne gangen innføres det også et wild card-element som lar én artist som røk ut i en delfinale, bli stemt fram til finalen. Til sammen blir det tolv finalister, der publikum og juryer plukker ut seks hver.

I 2020 oppsto det et voldsomt kaos under stemmegivningen som følge av tekniske problemer hos NRK, noe som har fått kringkasteren til å styrke stemmesystemet rent teknisk. Det skal nå kunne håndtere et større volum av stemmer og engasjement. Løsningen som skal brukes, har blant annet vært i bruk under Stjernekamp i høst. I tillegg har kringkasteren innført to backupløsninger.

– MGP 2021 blir tidenes viktigste. I en litt tung tid med mangel på begivenheter som samler oss, trenger vi alle en heftig musikkfest nå. Neste års MGP blir stort, nært og med en fantastisk samling artister og låter. Vi gleder oss til å si farvel til 2020, fyre opp konfettikanonene og sparke i gang 2021, sier prosjekt- og musikkansvarlig for MGP, Stig Karlsen.

(©NTB)

