Samnanger kommune dropper søksmål mot eks-barnevernssjef

Etter en vurdering fra advokat John Christian Elden har Samnanger kommune droppet tanken om å gå til søksmål mot en tidligere barnevernssjef i kommunen.

En granskningsrapport avdekket grove feil i tre barnevernssaker i Samnanger gjennom flere år på 2000-tallet og kom med sterk kritikk mot mannen som satt som barnevernsleder fra 2004–2014.

Kommunestyret vedtok i juni at advokat Elden – som først vurderte at kommunen kan gå til sak – skulle gjennomføre den videre utredningen og legge fram resultatet neste måned.

Ifølge NRK har nå Elden, etter å ha gått gjennom saken enda grundigere, vurdert at risikoen er for stor til at han vil anbefale søksmålet.

– Dette var ikke helt uventet, men jeg er selvsagt skuffet. Hvis vi hadde hatt kapital og ressurser til å gå videre, er det ingenting som ville ha stanset oss. Men når situasjonen er som den er, tror jeg det er lurt å runde av nå, sier ordfører Knut Harald Frøland (Bygdalista) til NRK.

Hvis kommunen hadde gått videre med et søksmål ville det være første gang at en kommune går til sak mot en tidligere ansatt for at vedkommende har gjort grove feil i tjenesten. Kommunen ville kreve erstatning for utgifter de har hatt i forsøkene på å rette opp uretten.

