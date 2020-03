Samtlige nordiske Ving-turister hentet hjem

Ving har hentet hjem samtlige av sine turister i forbindelse med koronakrisen. Over 23.000 nordiske gjester er hentet hjem fra 55 ulike land i løpet av en uke.

For en drøy uke siden var nærmere 10.000 Ving-gjester hentet hjem med over 60 charterfly fra ulike destinasjoner over hele verden – de aller fleste fra Kanariøyene.

Onsdag landet de siste nordiske Ving-turistene på Arlanda.

Administrerende direktør Christian Fr. Grønli sier prosessen med hjemtransport for så mange gjester samtidig har vært unik og med utfordringer i et omfang de aldri har vært med på tidligere.

