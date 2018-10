Sandberg advarer Frp mot å slippe KrF inn i regjering

Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg mener partiet ikke bør samarbeide med KrF i regjering. –Vi nærmer oss taket for hva vi kan gi, sier han.

Frp-veteranen sier til NRK at han er redd for hvordan det skal gå med hans eget parti fram mot neste stortingsvalg dersom KrF velger å søke seg inn i dagens regjering.

– Det er alltid forhandlingsresultatet som er avgjørende. Nå har Frp sittet i regjering i noen år, og det er «gi og ta». Det er ikke til å legge skjul på at også i Frp er det deler av partiet som mener at forhandlingsrommet er blitt veldig tynt. Det er ikke så mye mer å gå på, sier Sandberg.

Han viser til at Frp allerede har gitt en god del da Venstre kom inn i regjering i januar. Han trekker blant annet fram innvandring og integrering og balansen mellom vei og kollektivtrafikk.

– KrF skal ha noe for å delta i regjeringen, og da er det avgjørende hvem som skal gi. Er det Venstre? Er det Høyre? Er det Frp? Jeg er redd for at et sånt forhandlingsresultat vil vise at Frp igjen må gi på særlig viktige områder, sier Sandberg til NRK.

Han påpeker også at han ikke tror det vil bli lettere å redusere skatter og avgifter med KrF i regjering.

